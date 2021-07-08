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Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Zeynep Bastık'ın eşi kim?

08.07.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seslendirdiği cover şarkılar ile bilinen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık dünyaevine girenler arasında yerini aldı. Bunun ardından "Zeynep Bastık kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" , "Zeynep Bastık'ın eşi kim?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Zeynep Bastık'ın evlenmesinin ardından "Zeynep Bastık kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" , "Zeynep Bastık'ın eşi kim?" sorularının yanıtı arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Zeynep Bastık Türk şarkıcıdır ve birçok ödül almıştır. İşte ayrıntılar...

Zeynep Bastık kimdir?

8 Temmuz 1993 Çanakkale doğumlu Zeynep Bastık 27 yaşındadır. 1,63 boyundaki Bastık 2010 yılında İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlamıştır. Jackpot grubuyla 2012 senesine kadar devam etmiştir.
Bir süre boyunca Anadolu Ateşi'nde dansçılık yapmıştır. Murat Dalkılıç'ın seslendirdiği "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkıya vokalistlik yapmıştır.
2014 senesinde Dalkılıç'ın da desteği ile "Fırça"yı yayımlamıştır. Sonrasında Dalkılıç'ın vokalistliği görevini bırakmış ve solo kariyerine yönelmiştir.
Asıl çıkışını Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile yaşamıştır. Bastık bu seslendirmenin ardından adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.
2019 Haziran'da Anıl Piyancı ile "Bırakman doğru mu?" isimli tekli yayımlamıştır. Öte yandan Bastık Yasak Elma, Adı Mutluluk, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde oynamıştır.
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Zeynep Bastık
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