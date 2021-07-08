Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Zeynep Bastık'ın eşi kim?

Zeynep Bastık'ın evlenmesinin ardından "Zeynep Bastık kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" , "Zeynep Bastık'ın eşi kim?" sorularının yanıtı arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Zeynep Bastık Türk şarkıcıdır ve birçok ödül almıştır. İşte ayrıntılar...

Zeynep Bastık kimdir?

8 Temmuz 1993 Çanakkale doğumlu Zeynep Bastık 27 yaşındadır. 1,63 boyundaki Bastık 2010 yılında İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlamıştır. Jackpot grubuyla 2012 senesine kadar devam etmiştir.

Bir süre boyunca Anadolu Ateşi'nde dansçılık yapmıştır. Murat Dalkılıç'ın seslendirdiği "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkıya vokalistlik yapmıştır.

2014 senesinde Dalkılıç'ın da desteği ile "Fırça"yı yayımlamıştır. Sonrasında Dalkılıç'ın vokalistliği görevini bırakmış ve solo kariyerine yönelmiştir.

Asıl çıkışını Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile yaşamıştır. Bastık bu seslendirmenin ardından adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.