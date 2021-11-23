MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Kankonde’den nostalji: 25 yıl geçmiş

Zeynep Kankonde’den nostalji: 25 yıl geçmiş

23.11.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Zeynep Kankonde, 25 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte çekindiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisinde, "25 yıl geçmiş aradan ama tiyatroya başlayalı da iki yıl olmuş. Sınıf arkadaşlarım ve Süleyman Atanısev yanımdakiler. Büyüdüğüm tiyatro 'Eskişehir Tiyatora Kumpanyası', büyüdüğüm insanlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir..." ifadelerine yer verdi.

Zeynep Kankonde, hayranlarını geçmişe götürdü. Eskişehirli oyuncu, tiyatroya başladığı ilk yıllardan fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

3260789_b4dcbf1cb790cb38ee0cf26080570b3f_640x640

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yeni Gelin, Görevimiz Komedi ve Görümce gibi birçok projede rol alan Zeynep Kankonde, 25 yıl önce Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nda arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

3260789_bb5e36dcdca482f54c5de83616b1ca4e_640x640

"ARADAN 25 YIL GEÇMİŞ"

Eski günleri yad eden Kankonde, gönderisine, "25 yıl geçmiş aradan ama tiyatroya başlayalı da iki yıl olmuş. Sınıf arkadaşlarım ve Süleyman Atanısev yanımdakiler. Büyüdüğüm tiyatro 'Eskişehir Tiyatora Kumpanyası', büyüdüğüm insanlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Bolu'da yabancı uyruklulara su dolarla, nikah ücreti 100 bin TL oldu

Bolu'da yabancı uyruklulara su dolarla, nikah ücreti 100 bin TL oldu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.