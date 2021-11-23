Zeynep Kankonde’den nostalji: 25 yıl geçmiş

Zeynep Kankonde, hayranlarını geçmişe götürdü. Eskişehirli oyuncu, tiyatroya başladığı ilk yıllardan fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Yeni Gelin, Görevimiz Komedi ve Görümce gibi birçok projede rol alan Zeynep Kankonde, 25 yıl önce Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nda arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

"ARADAN 25 YIL GEÇMİŞ"

Eski günleri yad eden Kankonde, gönderisine, "25 yıl geçmiş aradan ama tiyatroya başlayalı da iki yıl olmuş. Sınıf arkadaşlarım ve Süleyman Atanısev yanımdakiler. Büyüdüğüm tiyatro 'Eskişehir Tiyatora Kumpanyası', büyüdüğüm insanlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.