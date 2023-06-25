Zeynep Koçak'ı görenler şaşıp kalıyor! Resmen bambaşka biri oldu

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemlerinde yer alan Koçak değişimiyle adından söz ettiriyor.

"Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" diyerek dikkat çeken Zeynep Koçak siyah saçları ve farklı görüntüsüyle beğeni topluyor.

Aldığı kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen Koçak'ın son halini görenler "Bu halin de güzel", "Resmen başka biri gibisin", "Komik ve güzelsin" yorumlarında bulunuyor.