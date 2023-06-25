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  4. Zeynep Koçak'ı görenler şaşıp kalıyor! Resmen bambaşka biri oldu

Zeynep Koçak'ı görenler şaşıp kalıyor! Resmen bambaşka biri oldu

25.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler programıyla adını duyuran Zeynep Koçak son haliyle yine gündem oldu. Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak değişimiyle dikkat çekiyor. İşte Zeynep Koçak'ın son hali...

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemlerinde yer alan Koçak değişimiyle adından söz ettiriyor.

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"Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" diyerek dikkat çeken Zeynep Koçak siyah saçları ve farklı görüntüsüyle beğeni topluyor.

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Aldığı kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen Koçak'ın son halini görenler "Bu halin de güzel", "Resmen başka biri gibisin", "Komik ve güzelsin" yorumlarında bulunuyor.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Koçak Eser Yenenler Oğuzhan Koç

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