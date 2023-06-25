Muhabirlerden kaçan Hadise'den yaz pozları! Görenler "Güneş yağı sür" dedi

Özel hayatıyla ve iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Bodrum'da otelin kabanasında görüntülendi. Kameralar şarkıcıyı rahatsız edince İrem Helvacıoğlu, Hadise’nin güneşlendiği kabananın perdelerini örttü.
Denize girmeyen şarkıcının hotelin beach’inden ayrılmasına da anlam verilemedi. Görüntü vermekten kaçınan şarkıcı daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Köpekli pozlarını yayınlayan Hadise'nin makyajsız halleri sosyal medyada beğeni topladı.
Hadise'nin güneşlendiğini gören hayranları geçmiş pozlarında kızarmış haldeki cildine gönderme yaparak "Güneş kremi sür" yorumlarında bulundu.