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  4. Muhabirlerden kaçan Hadise'den yaz pozları! Görenler "Güneş yağı sür" dedi

Muhabirlerden kaçan Hadise'den yaz pozları! Görenler "Güneş yağı sür" dedi

25.06.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir derginin daveti için soluğu Bodrum’da alan Hadise Açıkgöz otelde güneşlenirken muhabirlerle köşe kapmaca oynadı. Görüntü vermemek için uğraşan Hadise daha sonra güneşlendiği anları paylaştı. Hadise'ye yine "Güneş yağı sür kıpkırmızı olmuşsun" yorumları geldi.

Özel hayatıyla ve iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Bodrum'da otelin kabanasında görüntülendi. Kameralar şarkıcıyı rahatsız edince İrem Helvacıoğlu, Hadise’nin güneşlendiği kabananın perdelerini örttü.

Denize girmeyen şarkıcının hotelin beach’inden ayrılmasına da anlam verilemedi. Görüntü vermekten kaçınan şarkıcı daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Köpekli pozlarını yayınlayan Hadise'nin makyajsız halleri sosyal medyada beğeni topladı.

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Hadise'nin güneşlendiğini gören hayranları geçmiş pozlarında kızarmış haldeki cildine gönderme yaparak "Güneş kremi sür" yorumlarında bulundu.

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