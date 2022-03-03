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Zeynep Koçak'ın son hali! "37 kilodan 65 kiloya çıktım"

03.03.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Zeynep Koçak'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor. Şimdilerde yeni görüntüsüyle dikkat çeken Zeynep Koçak adeta bambaşka biri oldu. Herkes diyet yaparken 37 kilodan 65 kiloya çıkarak değişim geçirdiğini belirten ünlü ismi gören hayranları tanımakta zorlandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında ünlenen Zeynep Koçak son haliyle gündeme geldi. Sarı saçlarını boyatan ve oldukça değişen Zeynep Koçak adeta bambaşka biri oldu. Herkes diyet yaparken 37 kilodan 65 kiloya çıkarak değişim geçirdiğini belirten ünlü isim son haliyle ilgili konuştu.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak zaman zaman değişimiyle ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. Zeynep Koçak saç modelini, rengini ve tarzını değiştirdi.
Sosyal medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili Koçak "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" açıklamasında bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre; estetik üzerine çok fazla soru alan oyuncu "Bu konulara girmeyelim" dedi. Koçak hayatında kimse olmadığını da söyledi.
Herkes diyet yaparken Zeynep Koçak'ın kilo alarak değişimini gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Bambaşka biri olmuş, kilo yaramış çok güzel" gibi yorumlarda bulundu.
Zeynep Koçak, dört sene sonra setlere dönmeye hazırlanıyor.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak
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