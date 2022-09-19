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  4. Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

19.09.2022 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Fırında, siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi.

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

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