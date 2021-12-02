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Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

02.12.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yaşayan yüzde 70 zihinsel engelli Buket Çalış, markette çalışarak hem sosyal hayatın içinde yer alıyor hem de diğer engellilere örnek oluyor - Buket Çalış: - "3 yıldır aynı markette çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Müşterilerin sebze ve meyve reyonundan aldıklarını tartıp barkod yapıştırıyorum"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de çalıştığı marketin neşe kaynağı olan zihinsel engelli Buket Çalış, çalışma azmiyle takdir topluyor.

Çocukken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yüzde 70 zihinsel engeli olan 21 yaşındaki Buket, 3 yıldır görev yaptığı markette çalışkanlığı ve güler yüzüyle dikkati çekiyor.

İş yerinin sebze ve meyve reyonunda görevli Çalış, alışverişe gelenlerin aldığı ürünleri tartıp etiket yapıştırıyor.

- "Çalışmayı çok seviyorum"

Buket Çalış, AA muhabirine, iş hayatında yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haftanın 6 günü çalıştığını ve işine büyük keyifle gittiğini anlatan Çalış, "Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu'nu bitirdikten sonra markette işe girdim. 3 yıldır aynı markette çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Müşterilerin sebze ve meyve reyonundan aldıklarını tartıp barkod yapıştırıyorum." dedi.

Çalış, iş hayatının güzel geçtiğini belirterek, "İş arkadaşlarıma da yardım ediyorum. Bazen şarküteride çalışıyorum, marketteki rafları düzenliyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma yardımcı olmak da güzel." diye konuştu.

Baba Yılmaz Çalış ise kızının okulunu başarıyla tamamladığını dile getirerek, "Okuldan mezun olduktan sonra markette çalışmaya başladı. Para kazanmak için çalışmıyor. Engellilerin toplum içinde olmaları, onların iyileşmeleri bakımından en güzel kazanç." ifadelerini kullandı.

- "Kızım çalışarak özgüven kazandı"

Engellilerin sosyal yaşamda yer alması gerektiğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu:

"Kızım çalışarak kendini buldu diyebilirim. Özgüven kazandı ve kendini daha iyi hissediyor. Gerek personel ve idari yönden gerekse müşterilerden şikayet almadık. İşini layıkıyla yapıyor. Engellilerin evlerinde kapalı kalmaması, insanlarla diyalog içinde olmaları onların en iyi tedavisidir. Bunların karşılığını görüyoruz. Tedavilerini bitirdik, sosyalleşmesi için bu iş yerinde istihdam ediliyor. Engellilere kamuda ve özel sektörde iş imkanı sağlanması sevindirici. Kızım için hiçbir zaman engelli tabirini kullanmadık. Özel kızımız ya da raporlu kızımız diye hitap ediyoruz."

İş arkadaşı Özcan Katırcı da Buket'in uyumlu, çalışkan ve neşeli olduğunu ifade ederek, "Buket aslında marketin her alanında çalışıyor. Çok memnunuz ondan. Engelli bireylerin çalışma hayatında yer alması onların gelişimi açısından çok önemli." dedi.

Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

- Edirne'de yaşayan yüzde 70 zihinsel engelli Buket Çalış, markette çalışarak hem sosyal hayatın içinde yer alıyor hem de diğer engellilere örnek oluyor - Buket Çalış: - "3 yıldır aynı markette çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Müşterilerin sebze ve m

Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

Zihinsel engelli Buket çalışma azmiyle takdir topluyor

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