Zimbru'yu 4-0 mağlup edene Fenerbahçe için spor yazarları öyle şeyler dedi ki... "Bu Fener bambaşka"

ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ? (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

Ülke puanı, bir federasyonun Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve o ekiplerin hangi turdan turnuvaya dahil olacağını belirler. Ancak kulüp puanı da o takımın söz konusu turda seri başı olup olmayacağını veya grup kurasına hangi torbadan gireceğini belirleyen parametre.