Zimbru'yu 4-0 mağlup edene Fenerbahçe için spor yazarları öyle şeyler dedi ki... "Bu Fener bambaşka"

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. tur rövanş mücadelesinde Zimbru'yu 4-0 mağlup etmeyi başararak toplamda 9-0'lık skorla adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Sarı-Lacivertliler'in iki maçta da kalesinde gol görmeyerek rakibine gol olup yağdığı eşleşmenin ardından spor yazarları Fenerbahçe'nin bu performansına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
5-0 kazanılan ilk maçın ardından Fenerbahçe'den çok yüksek bir motivasyon beklemek doğru olmazdı. Ama buna rağmen dün gördük ki Zimbru karşısında İsmail Kartal oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yapmasını istemiş ve maça 0-0 gibi başlamaları konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştu.
İlk maçın yıldızlarından Dzeko, Kent ve Szymanski maça kulübede başlasa da sahadaki Fenerbahçe takımı rakibin oyuncu kalitesiyle kıyaslanmayacak derecede güçlüydü. Zaten ilk dakikadan itibaren Zimbru kalesini ablukaya alarak bu gücünü de gösterdiler.
Bu yoğun baskıya rağmen Fenerbahçe'nin ilk yarıda hücumda iyi organize olduğunu ve atakları sonlandırma bakımından yeterli düzeye geldiğini söylemek mümkün değil. King ilk yarı boyunca çok etkisiz kaldı. Aynı şekilde sakatlanıp çıkana kadar Crespo da hücum organizsyonlarında çok başarılı değildi.
Fenerbahçe'nin kanatları çok iyi hücuma çıkmış gibi görünse de isabetli orta yapma ve golcüleri topla buluşturma konusunda aynı ölçüde göze hoş gelen işler yapamadılar. 33. dakikada Crespo'nun çıkıp, Mert Hakan Yandaş'ın oyuna girmesiyle hücumda daha hareketli bir Fenerbahçe görmeye başladık. Ancak yine de kolay yapılacak işleri bazen içinden çıkılmaz hale getirdiklerini gördük.
Ülke puanı, bir federasyonun Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve o ekiplerin hangi turdan turnuvaya dahil olacağını belirler. Ancak kulüp puanı da o takımın söz konusu turda seri başı olup olmayacağını veya grup kurasına hangi torbadan gireceğini belirleyen parametre.