Zirve 23, üniversite öğrencileri ile üst düzey isimleri bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Üniversite öğrencilerinin liderlik yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak dünyada öncü projelere, kurumlara ve markalara liderlik etmelerine destek olmak için hayata geçirilen Zirve 23 başladı.

Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23, Volkswagen Arena'da ikinci kez kapılarını açtı.

İki yıl boyunca devam edecek gerçek deneyim odaklı programın açılışında konuşan 23 Direktörü Furkan Filiz, geçen yıl salgının birçok belirsizlik içinde "bir hayalin ilk adımı olarak" hayata geçirildiğini belirterek, organizasyonun ismini üniversiteden mezun olunan 23 yaşından ve Michael Jordan, David Beckham, Lebron James gibi sporcuların forma numaralarından aldığını söyledi.

Filiz, "Bizim için enerjiyi ve liderliği temsil eden bir sayı. Öyle bir enerji ki artık aksiyona geçtiğimiz, okuldan sahaya atıldığımız dönemi güçlendiriyor." dedi.

Bugün 12 bin 500 başvuru arasından seçilen 2 bin 500'den fazla üniversiteli ile bir arada olduklarını dile getiren Filiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 2 bin 500 kişinin ortak özelliği nedir diye soracak olursanız hepinizin bir derdi olması ve daha güzeli, daha iyisi için bir harekete geçme motivasyonu. Kendinizle yüzleşerek eksik noktalarınızı geliştirmeye dair bir çaba içerisinde olmanız. Sadece okul başarısı, cv odağında değil, gelişim odağında bir motivasyon içinde olmanız. Bu birlikteliğin enerjisini de hepimiz hissedebiliyoruz."

- "Zirve 23 gerçek tecrübe odaklı bir serüven"

Furkan Filiz, Zirve 23'ün gerçek tecrübe odaklı bir serüven olduğunu, yaptıkları her işte o tecrübeyi edinebilmek için çaba gösterdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Zirve sonrası seçilen 23'lüler 2 yıllık bir programa dahil olacak. İlk yıl Akademi 23 ve Atölye 23'e katılımcı olarak ikinci yıl ise düzenleyici olarak. İlk yıl dahil olduğunuzu gelecek yıl yaşatarak devam eden bir döngü. Öğrendiğinizi paylaştığınız bir serüven. Harvard Business School ile birlikte geliştirdiğimiz Akademi 23 konseptiyle farklı sektörlerden firmalarla online eğitimler, saha ziyaretleri, vaka çalışmaları ve CEO'lar ile buluşma fırsatını yakalayacaksınız."

Filiz, geçen yıl etkinlikte seçilen 23'ler için bugüne kadar hayata geçirilen etkinliklerden bahsederek, bu sene seçileceklerin Atölye 23'te "dünyayı keşfetme ve kendi iç yolculuğunu oluşturma" şansı elde edeceğini söyledi.

- "Üniversite öğrencilerini motive etmek için bir aradayız"

23 Direktörü Furkan Filiz, "Seçtiğimiz öğrencilerle yıl boyunca Akademi 23 Programı kapsamında paydaş firmalarımızla vaka çalışmaları, saha gezileri, deneyim odaklı bir süreç inşa ediyoruz. Firmaların yaptığı süreçleri tanımak ve üniversite öğrencilerini bu anlamda desteklemek ve onların kariyerlerini geliştirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Zirve 23'ün 9 teması bulunduğuna işaret eden Filiz, bunların; belirsizlik, şüphe, merak, tutku, cesaret, denge, huzur, vicdan ve devrim olduğunu söyledi.

Filiz, üniversitelerde okuyan öğrencileri motive etmek için onları öncü firmaların liderleriyle tanıştıracaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimizi iş, fikir, düşünce ve spor dünyasının değerli isimleriyle bir araya getirerek, enerjiyi, motivasyonu yüksek tutarak yeni yıla giriş yapmak istiyoruz. Kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen, bu yolda adım atmak isteyen tüm üniversite öğrencilerini Zirve 23'te bir araya getirip ondan sonra da bu heyecanla ve umutla yeniyi ve güzeli inşa etmek adına onları motive etmek üzere bir aradayız."

- Togg CEO'su Karakaş'tan gençlere tavsiyeler

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise etkinliğin açılışında yaptığı "Cesaret" başlıklı konuşmasında, iş hayatında korkmanın yol açabileceği handikaplardan bahsederek, korkunun üzerine bilgiyle gidilmesi gerektiğini söyledi.

Start-up mantalitesiyle hayata bakmanın avantajından bahseden Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Baktığınız zaman bazıları için bir kabus: O hızı yakalayamayanlar için. Bazıları için fırsat demek. Biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Çünkü paradigmaların değiştiği bir dönemde biz ürün ve hizmetlerimizle hızlı ve inovatif bir şekilde, etrafımızda oluşturduğumuz ekosistemimizle çok daha farklı kullanıcının beklentilerini karşılayan ürünler hayata geçirebiliriz."

Karakaş, önceden 5-10 yıl sonrasının planının yapıldığını kaydederek, "10 yıllık, 5 yıllık planlar geride kaldı. Artık öyle bir dünya yok. Özellikle teknolojinin olgun olmadığı, kullanıcı beklentilerinin olmadığı dünyada böyle bir organizasyonun başarılı olma şansı yok." şeklinde konuştu.

Cesur olmanın, öğrenme hevesi taşımanın, duygusal istikrarın, fikrin peşinde koşmanın, işleri yapabilme becerisinin ve bardağın yarısının dolu olduğunu görmenin öneminden bahsederek, hatalara değil doğrulara odaklanmak gerektiğini anlattı.

Karakaş, "Duygusal istikrarınızı geliştirin. Belirsiz ortamlarda çeviklikle ilerleyin, yeni fikirleri paylaşmaktan çekinmeyin. Kişiler arası etkileşiminizi artırın, birleştirici olun. Güven oluşturun, söylediğinizi yapın, yaptığınızı söyleyin. Etkili iletişim için dinleyin, anlayın, açık ve net olun." ifadelerini kullandı.

- "Türk üniversitelerden mezun arkadaşlar çok ilerideler"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de "Tutku + İnanmak + Azim" başlığıyla yaptığı konuşmada, 44 bin çalışanı bulunan şirketin 2 binden fazla yazılım mühendisinin bulunduğunu ve bunların hepsinin Türk üniversitelerden mezun olduğunu, yakında bu rakamı 4 bine çıkaracaklarını söyledi.

Trendyol'un 16,5 milyar dolarlık değere ulaşan Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi olduğunu dile getiren Çetin, Trendyol Teknoloji'yi sürekli büyütmek için neler yapacaklarına dair çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çetin, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin başarılı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arkadaşlarımızla globaldeki hayallerimizi de beraber gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın her yerinde ofis açıyoruz, büyüyoruz. Oradaki üniversitelerden de arkadaşlar alıyoruz, mülakatlar yapıyoruz. İnanın Türk üniversitelerden yetişen arkadaşlar azimleri, bilgileri ve çalışma hırslarıyla o kadar ilerideler ki... Bu da bizi çok mutlu ediyor. Her şirketin temel kaynağı insan, gençler. Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin en yüksek düzeyde olduğu görüyoruz. Gittiğimiz yerdeki mühendis arkadaşları yeterli bulmadığımız için çoğu mühendis arkadaşlarımızı buradan götürüyoruz."

- "EMEA bölgesinin en büyük e-ticaret şirketi olmak istiyoruz"

Çağlayan Çetin, Trendyol'un ekosisteminde ülkenin 81 ilinden 270 bin satıcının bulunduğunu, 44 bin çalışana ve 35 milyon müşteriye sahip olduklarını belirterek, her gün Türkiye'nin dört bir yanından 1,5 milyon paketin müşterilerle buluştuğunu dile getirdi.

Halihazırda Avrupa'da ve dünyada bir müşterinin yılda 2-5 aralığında önemli alışveriş yaptığını dile getiren Çetin, "Trendyol'da bu rakam 21. Hatta bizimle 3-4 yıl geçirmiş müşterilerimizde bu rakamın 50 olduğunu görebiliyoruz. Bu, müşterilerimizin bize olan güvenini gösteriyor." diye konuştu.

Çetin, hayal kurmanın önemine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Biz de bir hedef koyduk. Trendyol, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın, Orta Doğu'nun, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) dediğimiz bölgenin en büyük e-ticaret şirketi olacak arkadaşlar. Bu bizim hayalimiz. Gerçekleştireceğimize inanıyorum. Teknolojik ve altyapı anlamında bölgedeki rakiplerimizden ne kadar güçlü olduğumuz, insan kaynağı anlamında ne kadar avantajlı olduğumuzu görüyorum. Yakın zamanda yılbaşına kadar bazı müjdelerimiz de olacak. Hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da başka büyük e-ticaret şirketlerini bünyemize katacağız. Müşteri sayımızı katlayarak artıracağız. Sizin gibi gençlere hem Türkiye'de hem Avrupa'da fırsatlar sunacağımıza inanıyorum."

Çetin, sürekli hayal kurmanın, ekip çalışmasının, insan gücünün, teknolojik imkanların ve yazılım gücünün öneminden bahsederek, "Hayalimizi gerçekleştirmek için bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizler inanmazsanız, hayal etmezseniz, o azimle arkamızda olmazsanız biz Avrupa ve Orta Doğu'da bir numara olamayız. Sizden ricam, azim. İçinizdeki tutkuyu bulun ve hayal edin." açıklamasında bulundu.

- "İşinizi sevmeden başarılı olamazsınız"

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları da "Belirsizlik" temasıyla yaptığı konuşmada, çocukluktan bu yana başından geçen önemli olayları ve hayat hikayesini anlattı.

Gençlere başarılı olmaları için tavsiyelerden bulunan Canoğulları, "Sevmediğiniz işi yapmayın. Hayat uzun, en az 35-40 yıl çalışacaksınız. Sevmediğiniz işte başarılı olamazsınız. Doğru firmaya girebilirsiniz ancak kendinize sorun: Ben bu işi seviyor muyum. Mutlu olmayı sağlayacak tek şey yaptığınız işi sevmenizdir." dedi.

Canoğulları, hayatı boyunca "yaptığı işin en iyisini yapmak ve bulunduğu yerde lider olmak" istediğini kaydederek, "İşinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Kendinize inanın. Tatlı bir hırsa ihtiyaç var ancak çok hırs insanı yıpratır. Başarılı olmanın sırrı sizsiniz. Başka hiçbir sebep başarısızlığın arkasında aranmaz. Çalışırsanız, kendinize güvenirseniz, dürüst olursanız başarırsınız ve bunun meyvelerini yersiniz." açıklamasında bulundu.

- Önemli isimler gençlerle bir arada

Zirve kapsamında açılışın ardından gerçekleştirilecek etkinliklerde psikolog Acar Baltaş, Vakko CEO'su Jaklin Güner, ünlü tarihçi İlber Ortaylı, oyuncu Demet Akbağ, Cisco CEO'su Didem Duru, CNN International'dan Nic Robertson, Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin, Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu gibi isimler gençlerle bir araya gelecek.