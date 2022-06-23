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Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

23.06.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, dini nikahlı eşini ve kızını öldüren kişi intihar etti.

Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

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