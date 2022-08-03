İfadesinde kız arkadaşına küfür ettiği için cinayeti işlediğini öne süren zanlının, uzun süre ormanlık alanda saklandığını, daha sonra yürüyerek gittiği başka köyden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Evde bırakılan sahipsiz bir çift ayakkabıdan ve çevredeki güvenlik kameralarından cinayeti işleyen kişinin Fikret C. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına aldı.

Zonguldak'ta cinayet şüphelisini olay yerinde bıraktığı ayakkabıları ele verdi

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