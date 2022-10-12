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Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

12.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta eşi hastaneye gidince evde yalnız kalmaktan korkan yatalak hasta, eve giren ekiplerin yardımıyla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak'ta ikamet eden 72 yaşındaki yatalak hasta Muharrem Cengiz'in eşi, hastaneye gitmek için evden ayrıldı.

Evde yalnız kalınca korkmaya başlayan Cengiz, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Camdan eve giren bir personelin kilitli kapıyı açması üzerine ekipler içeri girdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz, kontrol amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, Cengiz'in yakınlarını da arayarak durum hakkında bilgi verdi.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını gazetecilere anlatan Cengiz, evde yalnız kalınca ölmekten korktuğunu belirterek, kendisini kurtarmak için ekiplere haber verdiğini söyledi.

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta evde yalnız kalınca korkan yatalak hasta ekipleri harekete geçirdi

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