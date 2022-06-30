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Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

30.06.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin cenazesi toprağa verildi.

Kilimli ilçesinde dün 67 ER 945 plakalı otomobilin yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Ali Aladağ'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Naaşı Çaycuma ilçesi Dağüstü köyüne getirilen Aladağ için helallik alındı, dua edildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.

Törene Aladağ'ın yakınları ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve maden işçileri katıldı.

Ölen Aladağ'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesinden mesai çıkışında evine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Yaralı E.Ç'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta fındık bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen maden işçisinin cenazesi defnedildi

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trafik kazası Zonguldak

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