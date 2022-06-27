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Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

27.06.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta devam eden yağışlarda Çaydamar Deresi'nin debisi arttı, taşma riskine karşı önlem alındı.

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde bulunan köprülerin bazı bölümlerinden vatandaşların geçişine izin verilmiyor. Yüksek kesimlerden gelen su birikintileri dolayısıyla bazı caddeler ile Liman Caddesi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gökçebey ilçesinde de dün Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu su basan alanlarda suların çekilmesi sonrası DSİ ekipleri çalışma başlattı.

Su basan evlerini kontrol eden bazı vatandaşlar temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bölgenin bazı kesimlerinde de heyelanlar meydana geldi.

Evini su basan Dilber Kuyucu, gazetecilere, evlerinin çamur içerisinde kaldığını belirterek, "Yeni buzdolabı, televizyon almıştık, bir şeyimiz kalmadı, ne yiyecek ne de içecek bir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağım? 3 çocukla kime sığınacağım? Aniden su geldi. Şimdi yurda yerleşmeye gidiyoruz." dedi.

Ceyda Kuyucu da selin geldiği an evde olduğunu anlatarak, "Çocukları zor kurtardık. Bir anda geldi, ne olduğunu bilemedik. Biz tren yoluna doğru kaçtık. Evimizde hiçbir şeyimiz kalmadı. Sular çekildi ama evin içerisinde 50-60 santim kadar çamur var." diye konuştu.

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

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