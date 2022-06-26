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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

26.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaydamar Mahallesi'ndeki heyelanda dereye devrilen bazı araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

- Çaydamar Mahallesi'ndeki heyelanda dereye devrilen bazı araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

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