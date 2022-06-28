Kentte etkisini sürdüren sağanağın ardından Gülüç Irmağı taştı. Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerinde, bazı iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı

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