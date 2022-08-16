YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

16.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde olta ve çapariyle avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından tezgahları süsleyen palamutlar, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Alaplı'da, olta palamutları büyüklüğüne göre 40-50 liradan alıcı buluyor.

Alaplılı balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine, olta avcılığının başladığı ilk günde, palamudun bolca tezgaha düşmesinin bu yılın bereketli bir sezon olacağının habercisi olduğunu düşündüklerine ifade etti.

Oltayla yakalanan palamutların ortalama 400 gram ağırlığında olduğunu aktaran Yazgan, "Büyüklüğüne göre 40 ve 50 liradan satıyoruz. 1 Eylül'den sonra avlanan balıklar daha büyük olur ve fiyatları da düşer. Bu sene palamut bol olacak. Bu balık 3 senede bir bol olur. Geçen sene hiç yoktu. Ondan önceki sene azdı. Bu sene hava şartlarının iyi gitmesinden yani soğuk olmasından dolayı palamut bol olacak." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Zonguldak'ta sezonun ilk palamutlarının bolluğu balıkçıları umutlandırdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:55
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
19:59
Yatsı
21:30
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.