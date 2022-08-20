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Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

20.08.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kent merkezinden Kilimli ilçesine giden B.Ş'nin (26) kullandığı 54 AFJ 457 plakalı otomobil, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarpması sonucu takla atarak sürüklendi.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş, tedavi altına alındı.

B.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin önlem aldığı tünelde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak tünel

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