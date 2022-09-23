Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması, tezgah fiyatlarını artırdı.
Yağış sebebiyle büyük balıkçı tekneleriyle sınırlı av yapılması, balık miktarının düşmesine neden oldu.
Tezgahlarda istenen miktarda balık bulunmaması da fiyatları yükseltti.
Yaklaşık 16 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, yağış etkili olmadan palamut bolluğu yaşandığını belirterek, "Burada 5 tanesini 100 liradan halkımıza verdik. İri palamutları 35 liraya sattık. Son 4-5 gündür hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle balığımız zamlandı. Bu, bizden kaynaklanmıyor. Balık az tutulduğu için değerli satılıyor. Pahalı satmaktan biz de memnun değiliz." diye konuştu.
Hafta başında tanesi 20 liradan satılan palamudun fiyatı 40 liraya yükselirken, iri palamut ve mezgit ise 60 liradan satılıyor.
Zonguldak'ta yağış, balık fiyatlarını yükseltti
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