Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi için Zonguldak'ta Kuran-ı Kerim okundu.
TTK Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli işletmelerinde çalışan madenciler vardiya öncesinde, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitirenler işçiler için Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua etti.
İşçiler daha sonra maden ocağına inerek görevlerine başladı.
Programa, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ile gece vardiyasından çıkan maden işçileri de katıldı.
Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz