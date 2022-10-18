TTK Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli işletmelerinde çalışan madenciler vardiya öncesinde, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitirenler işçiler için Kur'an-ı Kerim 'in okunmasının ardından dua etti.

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

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