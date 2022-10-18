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Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

18.10.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi için Zonguldak'ta Kuran-ı Kerim okundu.

TTK Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli işletmelerinde çalışan madenciler vardiya öncesinde, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitirenler işçiler için Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua etti.

İşçiler daha sonra maden ocağına inerek görevlerine başladı.

Programa, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ile gece vardiyasından çıkan maden işçileri de katıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Kur'an-ı Kerim madenciler

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