YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

17.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta dün çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'taki kavgaya ilişkin N.D. ve yeğeni C.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklandı, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören N.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta dün aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D, amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:29
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.