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Zuhal Topal yeni yaşını ailesiyle kutladı! Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdı

26.09.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz sunucusunu Zuhal Topal yeni yaşını ailesiyle kutladı. Topal'ın aile pozuna beğeni yağdı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz sunucusu olarak Tv8'e transfer olan Zuhal Topal yeni yaşını kutladı. 45 yaşına giren Zuhal Topal'dan doğum günü paylaşımında şunları yazdı:

"Ömrüme bir yıl daha eklendi bugün.Teşekkürler hayat; bana bu kadar kıymetli hediyeler verdiğin için. Teşekkürler; beni yıllardır sevgisi ve ilgisi ile yalnız bırakmayan sizlere. Teşekkürler sevgili dostlarım güzel dileklerinize, hediyelerinize ve şükürler olsun sana Allah'ım ömrüme ömür katan ailem, canlarım için."

Ekran Alıntısı

Zuhal Topal yeni yaşını ailesiyle kutladı.

ZUHAL TOPAL'IN KIZI KOCAMAN OLDU

2008 yılında şarkıcı Korhan Saygıner ile nikah masasına oturan Zuhal Topal'ın 8 yaşındaki kızı Lina'yı görenler beğeni yağdırdı.

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Topal'ın kızını görenler "Aynı annesi" yorumlarında bulundu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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