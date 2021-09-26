Zuhal Topal yeni yaşını ailesiyle kutladı! Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz sunucusu olarak Tv8'e transfer olan Zuhal Topal yeni yaşını kutladı. 45 yaşına giren Zuhal Topal'dan doğum günü paylaşımında şunları yazdı:

"Ömrüme bir yıl daha eklendi bugün.Teşekkürler hayat; bana bu kadar kıymetli hediyeler verdiğin için. Teşekkürler; beni yıllardır sevgisi ve ilgisi ile yalnız bırakmayan sizlere. Teşekkürler sevgili dostlarım güzel dileklerinize, hediyelerinize ve şükürler olsun sana Allah'ım ömrüme ömür katan ailem, canlarım için."

Zuhal Topal yeni yaşını ailesiyle kutladı.

ZUHAL TOPAL'IN KIZI KOCAMAN OLDU

2008 yılında şarkıcı Korhan Saygıner ile nikah masasına oturan Zuhal Topal'ın 8 yaşındaki kızı Lina'yı görenler beğeni yağdırdı.

Topal'ın kızını görenler "Aynı annesi" yorumlarında bulundu.