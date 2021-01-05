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Galeriç Ormanı nerede, nasıl gidilir? Galeriç Subasar Ormanı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 05.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Galeriç Ormanı nerede, nasıl gidilir? Galeriç Subasar Ormanı

Hiç yüzen ağaçlar gördünüz mü? Galeriç Ormanı, ilkbaharda tabanı tamamen su doluyor, ve sarı su papatyalarıyla bir ressamın elinden çıkmışçasına mükemmel bir görüntü oluşturuyor.

Bakmaya doyamayacağınız bir ormana götürüyorum bugün sizi. Orman dediysem öyle bildiğiniz ormanlardan değil. Longoz olarak da bilinen bir su basar ormanı bahsettiğim. Galeriç Ormanı Samsun gezilecek yerler listenize mutlaka almanız gereken bir doğa harikası.

GALERİÇ ORMANI NEDİR?

Kızılırmak Deltasında bulunan Galeriç Ormanı, Ülkemizdeki nadir subasar ormanlardan birisi. Galeriç Longozu olarak da anılan bu subasar ormanının tabanı ilkbaharda tamamen suyla doluyor ve ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

galeriç subasar ormanı

Zemini suyla kaplı olan ve çeşitli bitki ile hayvan türlerinin bulunduğu Galeriç Longozu, orman örtüsünün tamamı yaprak döker ağaçlardan oluşuyor. Özellikle kuş varlığı açısından zengin olmakla birlikte Samsun'un önemli doğa turizmi noktalarından birisi.

GALERİÇ SUBASAR ORMANI HAKKINDA BİLGİ

Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatıyor. Bu ormanlar günümüzde parçalanmış olmakla birlikte, Galeriç ormanı henüz bütünlüğünü korumaktadır.

galeriç ormanı

Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahip. Deltanın varlığı doğa turizmi,çevre eğitimi, bilimsel araştırma gibi konularda bölgeye büyük bir turizm potansiyeli kazandırıyor.

GALERİÇ ORMANI NEREDE

Galeriç subasar ormanı Samsun ili, Ondokuzmayıs ilçesinde yer alıyor. Longoz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti içerisinde bulunuyor.

Kızılırmak Deltası yol tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

GALERİÇ ORMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Galeriç longozuna bireysel aracınızla Ondokuzmayıs ilçesi üzerinden çok rahat ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile ancak Bafra ve Ondokuzmayıs otobüsleriyle ilçelere kadar gidebilirsiniz. Bahar aylarında gidecekseniz bisiklet kiralayabilir ya da yürüyebilirsiniz.

galeriç longozu


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