''Galiba eskort olacağım'' demişti! Aygün Aydın yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Fransa'da bir otelde cesur pozlar veren Aygün Aydın'a takipçileri yorum yağdırdı.

Hakan Sabancı ile yazışmalarını paylaştığı için tepki çeken Aygün Aydın, Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle davalık olmuştu.

Sonrasında avukatları tarafından dolandırılan Aygün Aydın, parasız kaldığını ve böyle giderse eskortluk yapmak zorunda olduğunu söylemişti.

Bu defa bornozlu yatak pozlarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, paylaşımına ''1. gün pozlarım. Sizin favoriniz hangisi?'' notunu düştü.

Sık sık Hakan Sabancı'dan bir çocuğu olduğunu ve bunu gizlediğini öne süren Aygün Aydın, bir erkek çocuğuyla poz vererek ''Sizce ben mini 'SA'yı Paris'te saklıyor olabilir miyim?'' dedi.

Beykent Üniversitesi'nde televizyon haberciliği bölümünü bitiren Aygün Aydın, ilk olarak Mustafa Ceceli'nin Şeker klibinde yer almıştı.

2015 yılında katıldığı Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınırlığını arttıran Aygün Aydın, İnadına Aşk ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde rol aldı.

Gardırop Savaşları'nda da yarışan Aydın, en son Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa ilişkiyle gündeme gelmişti.



