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  4. ''Galiba eskort olacağım'' demişti! Aygün Aydın yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

''Galiba eskort olacağım'' demişti! Aygün Aydın yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

18.11.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul eden Aygün Aydın, ''Eskortluk yapmak zorunda kalacağım'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Bir süredir Paris'te tatil yapan Aygün Aydın, yataktan bornozlu pozlarını paylaştı.

''Galiba eskort olacağım'' demişti! Aygün Aydın yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Fransa'da bir otelde cesur pozlar veren Aygün Aydın'a takipçileri yorum yağdırdı.

'Eskortluk yapacağım' sözleri gündem olmuştu! Aygün Aydın yatak pozunu paylaştı

Hakan Sabancı ile yazışmalarını paylaştığı için tepki çeken Aygün Aydın, Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle davalık olmuştu.

'Eskortluk yapacağım' sözleri gündem olmuştu! Aygün Aydın yatak pozunu paylaştı

Sonrasında avukatları tarafından dolandırılan Aygün Aydın, parasız kaldığını ve böyle giderse eskortluk yapmak zorunda olduğunu söylemişti.

'Eskortluk yapacağım' sözleri gündem olmuştu! Aygün Aydın yatak pozunu paylaştı

Bu defa bornozlu yatak pozlarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, paylaşımına ''1. gün pozlarım. Sizin favoriniz hangisi?'' notunu düştü.

'Eskortluk yapacağım' sözleri gündem olmuştu! Aygün Aydın yatak pozunu paylaştı

Sık sık Hakan Sabancı'dan bir çocuğu olduğunu ve bunu gizlediğini öne süren Aygün Aydın, bir erkek çocuğuyla poz vererek ''Sizce ben mini 'SA'yı Paris'te saklıyor olabilir miyim?'' dedi.

'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Aygün Aydın şimdi de yatak pozlarını paylaştı

Beykent Üniversitesi'nde televizyon haberciliği bölümünü bitiren Aygün Aydın, ilk olarak Mustafa Ceceli'nin Şeker klibinde yer almıştı.

'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Aygün Aydın şimdi de yatak pozlarını paylaştı

2015 yılında katıldığı Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınırlığını arttıran Aygün Aydın, İnadına Aşk ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde rol aldı.

'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Aygün Aydın şimdi de yatak pozlarını paylaştı

Gardırop Savaşları'nda da yarışan Aydın, en son Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa ilişkiyle gündeme gelmişti.

'Bu gidişle eskort olacağım' demişti! Aygün Aydın şimdi de yatak pozlarını paylaştı


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