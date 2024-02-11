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  4. Galibiyet bu sebeple gelmedi! Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Kadıköy büyüsü

Galibiyet bu sebeple gelmedi! Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Kadıköy büyüsü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 21:36 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe karşısında aldığı 1 puanla Sarı-Lacivertliler'e şampiyonluk yolunda büyük yara veren Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Sarı-Lacivertliler'e karşı çıktığı 3 maçta da mağlup olmazken bu sezon da serisini sürdürdü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, 2-1 öne geçtiği mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken yaşadığı bu 2 puanlık kayıpla liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

İÇ SAHADA 9 PUAN KAYIP

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Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9’unu sahasında yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

FATİH TEKKE'NİN KADIKÖY BÜYÜSÜ

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Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke, Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılırken Sarı-Lacivertliler'e karşı namağlup serisini sürdürdü.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan ve rakibine şampiyonluk yolunda büyük darbe vuran Tekke, bu sezon da aynı başarıyı Alanyaspor ile yaşadı.

3 MAÇTA DA YENİLMEDİ

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Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak Kadıköy'de 3 Süper Lig maçına çıkan Fatih Tekke, bu 3 karşılaşmada da mağlup olmadı.

14/15
Fenerbahçe 1-1 Kayseri Erciyesspor

22/23
Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

23/24
Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

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