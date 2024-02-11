Galibiyet bu sebeple gelmedi! Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Kadıköy büyüsü

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, 2-1 öne geçtiği mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken yaşadığı bu 2 puanlık kayıpla liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

İÇ SAHADA 9 PUAN KAYIP

Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9’unu sahasında yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

FATİH TEKKE'NİN KADIKÖY BÜYÜSÜ

Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke, Fenerbahçe deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılırken Sarı-Lacivertliler'e karşı namağlup serisini sürdürdü.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan ve rakibine şampiyonluk yolunda büyük darbe vuran Tekke, bu sezon da aynı başarıyı Alanyaspor ile yaşadı.

3 MAÇTA DA YENİLMEDİ

Fenerbahçe'ye karşı teknik direktör olarak Kadıköy'de 3 Süper Lig maçına çıkan Fatih Tekke, bu 3 karşılaşmada da mağlup olmadı.

14/15

Fenerbahçe 1-1 Kayseri Erciyesspor

22/23

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

23/24

Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor





