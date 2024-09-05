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Galler teknik direktörü Bellamy: Türkiye, EURO 2024'te iyi işler yaptı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.09.2024 20:42
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, yarın oynanacak maçın kendileri için iyi bir test olacağını söylerken, takım kaptanı Aaron Ramsey, EURO 2024'te iyi iş çıkaran Türkiye'ye karşı zorlu bir maç oynayacaklarını dile getirdi.

Galler'in başında ilk maçına çıkacak Craig Bellamy, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli takım kaptanı Aaron Ramsey ile birlikte katıldı.

''TÜRKİYE, EURO 2024'TE İYİ İŞLER YAPTI''

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Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek finale kalan güçlü bir takım olduğunu belirten Bellamy, "Montella yönetiminde Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir iş çıkardı, iyi bir kadro kurdu. Avusturya'ya hazırlık maçında kaybettikten sonra yavaş yavaş kendi kadrosunu geliştirdi. Değişikliğe oyuncuları adapte oldu, 5-2-3 oynayabildi. Türkiye'ye karşı oynamak bizim için de iyi ve önemli bir test olacak. Bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip olduklarını herkes biliyor. Çok da başarılılar. Zayıf noktaları her takımın olduğu gibi var. Yarıdan beklentim tüm oyuncularımın var gücüye oynamaları. Premier Lig'de oynayan yüksek profile sahip tempoya alışık oyuncularım var. Bu bizim için avantaj olabilir, onlara problem çıkarabiliriz. Defansımızı kompakt tutmalıyız. Uluslar Ligi'nde her maçı kazanmak istiyoruz. En iyi kadromuzla sahada olacağız." şeklinde konuştu.

''ÇOK GÜZEL BİR HİKAYE YAZACAĞIZ''

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Galler Milli Takımı ile ilk çalışmalarının çok iyi geçtiğini söyleyen Bellamy, "Oyuncu grubumdan çok memnunum. Birkaç oyuncu ile daha önce çalıştım, öğrenmeye açık oyuncularım var. Gelişen bir ekibiz. Galler'in teknik direktörü olmaktan çok memnunum ve gururluyum. Çok güzel bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Yavaş yavaş bir yapı oluşturacağız. Adım adım ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE MAÇI GURUR DUYACAĞIM BİR MAÇ OLACAK''

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Bellamy, "İlk maçına çıkacaksın. Bu gece uyuyabilecek misin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Uyuyacağımı düşünmüyorum, hayır hayır uyuyacağım. Maçın nasıl geçeceğini bilmiyorum ama çok gurur duyacağım bir maç olacak. Çok emek verdim, çok çalıştım. Siz bana duygularım için para vermiyorsunuz, en iyi kararı vermem için para veriyorsunuz. Milli takımın başında olmaktan çok gururluyum. Oyuncuların bana ihtiyacı var. İlk önce bunun tadını çıkaracağım, neden biliyor musunuz: Çünkü çok emek verdim. Bunun farkındayım, bunun için gurur duyuyorum." şeklinde yanıtladı.

''TÜRKİYE KARŞISINDA HER ŞEY OLABİLİR''

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"Farklı bir stilimiz olacak, önemli olan sakin kalmak." sözlerini kullanan Galler Teknik Direktörü, "Farklı kararlar verirken sonuçlarını ön görmem gerekiyor. Bazı alışkanlıklar çok önemlidir, bunlardan da faydalanabiliriz. İyi oynamalı ve topa hakim olmalıyız. Oyuncularım çok zeki, kendilerini göstereceklerdir. Türkiye maçına hazırlıklıyız, yarın her şey olabilir. Takım kaptanımız çok yetenekli bir oyuncu, büyük bir lider. Tam anlamıyla bir profesyonel, kadromda olması çok büyük şans. Oyuncularım Galler için oynuyor ve kendi ülkeleri için oynuyor. Bunun farkında olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

''TÜRKİYE ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR TAKIM''

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Galler Milli Takımının Kaptanı Aaron Ramsey, EURO 2024'te iyi iş çıkaran Türkiye'ye karşı zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. UEFA Uluslar Ligi'ne önem verdiklerinin altını çizen Ramsey, "Altı maçımızda da elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl Türkiye ile iki maç oynadık, Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek final oynadılar ve Türkiye'nin çok heyecan verici bir takımı var. Yarın zorlu bir mücadele olacak, sonucu göreceğiz. Artık yeni bir teknik direktörümüz, farklı bir oyun yapımız ve takımımız var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Grupta çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galler Türkiye Milli Futbol Takımı
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