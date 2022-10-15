Galler'de polis suçlularla mücadele için tuk tuk kullanacak

Galler bölgesinde bazı polis memurlarının suçlularla mücadelede üç tekerlekli tuk tuk kullanacağı bildirildi.
BBC'nin haberinde, Gwent polisinin, Monmouthshire ilçesine bağlı Abergavenny ve Newport kentinde suçlularla mücadele için 4 tuk tuk aldığı belirtildi.
Polislerin, söz konusu üç tekerlekli araçları parklarda, yürüyüş yolları gibi alanlarda devriye gezmek için kullanılacağı bilgisi paylaşılan haberde, araçların, suçların bildirilme ve yardım istenebilme ihtimali yüksek "güvenli bölgelerde" bulunacağı aktarıldı.
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