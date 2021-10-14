Gallerli milli futbolcu David Brooks kanser olduğunu açıkladı

Galler milli takımı futbolcusu David Brooks kanser olduğunu açıkladı. 24 yaşındaki oyuncuya 2. evrede Hodgkin Lenfoma teşhisi kondu.

İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bournemouth'un formasını giyen 24 yaşındaki Gallerli milli futbolcu David Brooks kansere yakalandı.

Başarılı futbolcunun kanserin 2. evresinde olduğu, teşhisin ise Hodgkin Lenfoma olduğu öğrenildi.

Brooks önümüzdeki haftadan itibaren tedaviye başlayacak.

Lenfoma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verisine göre lenf sistemini ya da enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerini üreten depolalayan ve taşıyan doku ve organları etkileyen bir kanser türü.

İki ana lenfoma türü bulunuyor. CDC'ye göre lenf düğümleri yoluyla düzenli bir şekilde yayılan Hodgnkin ve düzensiz bir şekilde yayınlan Non-Hodgkin türleri var.

Gallerli oyuncu "Bu, kendim ve ailem için bir şok olmasına rağmen doktorlar tam olarak iyileşeceğime ve en kısa sürede tekrar futbola dönebileceğimi düşünüyor" dedi.

Bournemouth Premier Lig'e veda etmeden önce Gallerli oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyordu.

Öte yandan Brooks'un Galler milli takımından da kanser nedeniyle ayrıldığı öğrenildi.

