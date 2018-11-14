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Game of Thrones 8. final sezonu ne zaman başlıyor? Merakla beklenen yayın tarihi açıklandı

DİZİ HABERLERİ  | 14.11.2018 00:40 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un yapımcısı HBO, bir tanıtım videosu yayınlayarak dizinin 8. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu. Nisan 2019’da ekranlara gelecek dizi televizyon tarihinin en görkemli dizi finallerinden biriyle sevenleriyle buluşacak.

Game of Thrones 8. final sezonu ne zaman başlıyor? Merakla beklenen yayın tarihi açıklandı

Game of Thrones'ın sekizinci sezonunun çekimleri temmuz ayında tamamlandı ancak HBO o zamandan beri yeni bölümleri ne zaman izleyeceğimiz konusunda açıklama yapmamıştı.

Önce, yeni sezonun "2019'da"geleceğini söyleyen yapım firması, daha sonra bu zaman dilimini yılın ilk yarısında diyerek daralttı. Ama şimdi, en sonunda, HBO yepyeni bir tanıtım videosu yayınlayarak dizinin 8. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu. Fragmana göre, Game of Thrones hayranları için beklenen tarih Nisan 2019 olduğu açıklandı.


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