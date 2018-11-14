Game of Thrones 8. final sezonu ne zaman başlıyor? Merakla beklenen yayın tarihi açıklandı

Game of Thrones'ın sekizinci sezonunun çekimleri temmuz ayında tamamlandı ancak HBO o zamandan beri yeni bölümleri ne zaman izleyeceğimiz konusunda açıklama yapmamıştı.

Önce, yeni sezonun "2019'da"geleceğini söyleyen yapım firması, daha sonra bu zaman dilimini yılın ilk yarısında diyerek daralttı. Ama şimdi, en sonunda, HBO yepyeni bir tanıtım videosu yayınlayarak dizinin 8. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu. Fragmana göre, Game of Thrones hayranları için beklenen tarih Nisan 2019 olduğu açıklandı.