Game of Thrones başlayacak mı? 10.000 Ships ne zaman başlayacak? Hayranlarına müjde!

Game of Thrones'ın devam dizisi olarak çekilecek olan 10.000 Ships hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Buz ve Ateşin Şarkısı'nın başlamasından bin sene kadar öncesini konu alacak olan 10.000 Ships'in senaryosunun teslim edildiği açıklandı. Peki Game of Thrones başlayacak mı?

Efsane diziler arasında anılan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Game of Thrones iki sene önce sona erdi fakat dizinin devam serisi uzun bir süre daha devam edecek. Game of Thrones'tan yaklaşık 300 yıl öncesini, Targaryen Hanedanı'nın hikayesini anlatacak olan devam dizisi House of the Dragon'nın ardından yayınlanacak diğer projenin detayları da netleşmeye başladı. Deadline, Buz ve Ateşin Şarkısı'nın başlamasından yaklaşık bin yıl öncesini anlatacak 10.000 Ships'in senaryosunun Amanda Segel'a teslim edildiğini belirtti.

NTV'de yayınlanan bir habere göre The Mist ve Person of Interest gibi dizilerin de yapımcılığını üstlenmiş olan Segel'in yeni görevi, 10.000 Ships'in, House of the Dragon ardından HBO'da bulunacak olan ikinci Game of Thrones yan dizisi olması anlamına gelmekte. Dizinin Prenses Nymeria'nın hikâyesini ve nehrin gururlu prensleri ile birlikte eski Valyria'nın ejderha lordları arasındaki son ölümcül savaşı anlatması bekleniyor. Arya Stark, Lord Mors Martell ile evlenmiş olan ve yirmi seneden fazla bir süredir Dorne'u yöneten efsanevi savaş kraliçesi olduktan sonra korkunç kurtuna Nymeria ismini verdi. Geliştirme aşamasında olan spinoff'un çalışma başlığı, Essos'taki ejderha lordlarından kaçan ve Yaz Denizi'ndeki bir kanala geçip bütün gemi filosunu yaktığı efsanevi Nymeria hikayesini konu alıyor.