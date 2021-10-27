You dizisinin başrolleri Penn Badgley ile Victoria Pedretti sevişmesi sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Netflix’in sevilen dizilerinden biri olarak kabul edilen You, koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri ertelenen yapımlar arasındaydı. İlk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine kavuşan yapım 3. sezondaki cesur sahneleriyle de adından söz ettirmeyi başardı. Çekimler sırasında sevişme sahnelerinde zorlandıklarını itiraf eden Penn Badgley ve Victoria Pedretti koronavirüs salgınını neden olarak gösterdi.

“NORMALE DÖNMEK AYLARIMIZI ALDI”

Dizide Joe ve Love Quinn-Goldberg çiftine hayat veren ikili, beraber oynadıkları ikinci sezonda mükemmel bir uyum yakaladıklarını dile getirdi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda evli bir çifti canlandırmanın büyük bir zorluk olduğunu ifade eden Pedretti, “Tüm dünya olarak bir salgının içindeyiz. Bu aslında kimseyle yakın temas kurmamak anlamına geliyor. Ancak senaryo gereği bu yapmak mümkün değildi. Bu nedenle sevişme sahnelerinin daha güvenli olabilmesi için önlem aldık. En güvenli olan yolu bulmak aylarımızı aldı” dedi.

Rol arkadaşıyla iyi bir uyum içinde olmalarına rağmen, çekimler başladığında hemen normale dönmediklerini açıklayan Pedretti, “Garip bir uyumumuz var. Daha önce birkaç tane oynadık, ancak küresel bir salgına girdikten hemen sonra geri dönmedi” diye konuştu.

“BU DURUM BİZİ ETKİLEDİ”

Dizideki partneri ile aynı fikirde olduklarını ifade eden Badgley, “Gerçekten doğru. Tüm bu durumların etkisini derinden hissedildi. Bütün bir sezon boyunca çok fazla insan gerektiren bu sahneler için üzerinde defalarca kez konuştuk. Hatta kimi sevişme sahneleri yeniden yazıldı” dedi.



