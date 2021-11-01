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Simpsonlar, tek göğüslü kanserden kurtulan karakteriyle övüldü

01.11.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Simpsons , Meme Kanseri Farkındalık Ayı şerefine tek göğüslü kanserden kurtulan bir kişiyi tanıttıktan sonra övüldü.

Simpsonlar, tek göğüslü kanserden kurtulan karakteriyle övüldü

Otuz yılı aşkın süredir devam eden ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran The Simpsons (Simpsonlar) çizgi filmi komplo teorileri ve kehanetlerden sonra yeni karakteriyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Uzun süredir devam eden sitcom'un en son bölümünde izleyiciler, tek taraflı mastektomi geçiren bir hipnoterapist ve meme kanserinden kurtulan Dr. Wendy Sage'de yeni bir karakterle tanıştı. Görünür bir şekilde yalnızca bir memesine sahip olmasının yanı sıra, kemoterapi vermek için kullanılan port-o-cath'den de bir yara izi var. Sage, aynı zamanda meme kanserinden kurtulan ve şovun şu anki ortak yapımcılarından Matt Selman'ın karısı olan Renee Ridgeley tarafından seslendirildi.

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GERÇEK BİR HİKÂYEYE DAYANIYOR

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Sage’in Instagram sayfasında LessThanTwo Göğüsler’de bir biyografisi var. Beden olumsuzluğu sorunları olan hastalara yardım eden bir terapist olarak kendini tanıtarak “Kristalleri, mumları, iç mekan bitkilerini ve kalan tek mememi seviyorum. Tek göğüslü bir kadın olarak yüksek sesle yaşamak, hayatta kalmayı kutlamak ve vücudumu onurlandırmak için tedavi sırasında dayandığı her şey için bir fırsat.” notu eklendi.

“Lisa’nın Göbeği” adlı bir bölümde, Lisa ve Marge, aynı zamanda meme kanserinden kurtulan Dr. Wendy Sage adlı bir hipnoterapisti ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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