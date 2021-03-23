Game of Thrones ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 yeni diziyle dönüyor!

HBO’nun henüz üzerinde çalıştığı Game Of Thrones’un üç yeni yan dizisi heyecan uyandırdı. 8 sezon boyunca merakla izlenen dizi en popüler seriler arasında yer alıyor. Nymeria, Flea Bottom ve The Sea Snake’i konu alacak olan dizilerin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu haline geldi. İşte, ayrıntılar…
Game of Thrones ne zaman başlayacak?
Bruno Heller tarafından kaleme alınan Game Of Throes’un 9 Voyages isimli ilk dizisi Deniz Yılanıi Velaryon Hanesi’nin başı olan Lord Coryls ve Gelgitlerin Efendisi’nin üzerinden ilerleyecek.
İkinci dizinin ismi 10.000 Ships olarak açıklanırken, , Game of Thrones'un bin yıl öncesinde geçen bir hikâyesini konu alıyor. Bu nedenle şimdiye kadar duyurulan bütün projelerden daha önceki bir zamanda geçecek.
Henüz ismi belirlenmeyen üçüncü dizi ise Davos Seaworth ve Gendy Baratheon’un geldiği, King’s Landing’in en fakir şehri Flea Bottom’da geçecek. 'Fire and Blood' kitabından uyarlanan dizilerin ne zaman yayınlanacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı.
GAME OF THRONES DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır.
Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağrılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur.
Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır.
Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.
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