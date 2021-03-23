Game of Thrones ne zaman başlayacak? Game of Thrones 3 yeni diziyle dönüyor!

HBO’nun henüz üzerinde çalıştığı Game Of Thrones’un üç yeni yan dizisi heyecan uyandırdı. 8 sezon boyunca merakla izlenen dizi en popüler seriler arasında yer alıyor. Nymeria, Flea Bottom ve The Sea Snake’i konu alacak olan dizilerin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu haline geldi. İşte, ayrıntılar…

Game of Thrones ne zaman başlayacak?

Bruno Heller tarafından kaleme alınan Game Of Throes’un 9 Voyages isimli ilk dizisi Deniz Yılanıi Velaryon Hanesi’nin başı olan Lord Coryls ve Gelgitlerin Efendisi’nin üzerinden ilerleyecek.

İkinci dizinin ismi 10.000 Ships olarak açıklanırken, , Game of Thrones'un bin yıl öncesinde geçen bir hikâyesini konu alıyor. Bu nedenle şimdiye kadar duyurulan bütün projelerden daha önceki bir zamanda geçecek.

Henüz ismi belirlenmeyen üçüncü dizi ise Davos Seaworth ve Gendy Baratheon’un geldiği, King’s Landing’in en fakir şehri Flea Bottom’da geçecek. 'Fire and Blood' kitabından uyarlanan dizilerin ne zaman yayınlanacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı.