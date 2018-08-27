Game of Thrones’un 8. sezon tarihi ertelendi

Prömiyerini 2019’un ilk yarısında yapacağı öğrenilen, ardından dizi oyuncularından Maisie Williams’ın Nisan 2019’u işaret ettiği Game of Thrones’un merakla beklenen 8. sezonunun gecikebileceği ortaya çıktı.

Huffington Post gazetesine konuşan Game of Thrones’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken Mayıs 2019’da tamamlanacağını söyledi.

Bauer, dizinin 2019 Emmy Ödülleri’ne değil 2020 Emmy Ödülleri’nin oylama dönemine uygun olacağını söyledi.

Bauer, “2019 Mayıs’ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz-dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri şubatta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.

Game of Thrones’un final sezonunun çok cesurca hazırlandığını söyleyen Bauer, “Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi geliyor. Bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor" dedi.

HBO geçtiğimiz yıl, beş farklı Game of Thrones devam dizisi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Ancak daha sonra beş diziden dördünün iptal edildiği açıklandı.