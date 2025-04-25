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Barış Manço filmi iptal edildi! Başrol Ekin Koç sebebini anlattı

Ünlü oyuncu Ekin Koç, 1 Şubat 1999'da yaşamını yitiren, Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun hayatını beyaz perdeye aktaracak filmde başrol olacaktı. Projenin rafa kalktığı ortaya çıktı. Ekin Koç projenin iptal edilme nedenini anlattı.

Barış Manço filmi iptal edildi! Başrol Ekin Koç sebebini anlattı
Öznur Yaslı İkier

'Kara Sevda', 'Kol Düğmeleri', 'Aynalı Kemer', 'Yaz Dostum', 'Gülpembe', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa', 'Dağlar Dağlar' ve 'Arkadaşım Eşek' gibi çok sayıda unutulmaz şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Barış Manço'nun hayatını konu alan film için hazırlıklar devam ediyordu.

Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacaktı ancak film rafa kalktı.

BARIŞ 2

Film hakkında açıklamalar yapan başrol Ekin Koç "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı.

EKİN

'RAFA KALKTI DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?" dedi.

Mynet'in Sesi
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Ekin Koç Barış Manço
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