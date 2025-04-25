'Final yapacak' denmişti... Fenomen dizi Sahipsizler için karar verildi!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı'nın oturduğu Star Tv'nin fenomen dizisi Sahipsizler için final iddiaları gündeme gelmişti.

Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züheyla Yıldız, Turgut Tunçalp ve Enes Koçak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarşamba akşamlarına damga vuran Sahipsizler dizisi yeni sezonda da devam edecek. Fenomen dizi için final gündemde değil.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM ÖZETİ:

Devran, Cemo ve Yusuf birlikte felekten bir gece geçirirken aralarındaki anlaşmazlıklara da sünger çekerler. Haşmet’in de onlara katılmasıyla eğlence bambaşka bir boyuta ulaşır.

Samet ve Balım, okullarında düzenlenen kampa Devran ve Azize ile birlikte katılır. Bu kamp, çocukların Devran’a daha da ısınmasını sağlarken Azize ve Devran arasındaki yakınlığın güçlenmesine de katkı sağlar.

Kerem’in evine giden Fidan, onu çok şaşırtan bir gerçekle karşılaşır.

Duygu ile Cemo arasında gelişen yakınlık, Melis’in kötü hissetmesine neden olur. Bu durum üzerine Duygu, dayısı Haşmet ile aralarındaki geçmişi bir anda açıklamaya karar verir. Bu gelişme ortamın gerilmesine yol açar.

Azize, Duygu’ya sahip çıkar; ancak Duygu hakkında iyi düşünmeyen Devran, Azize ile karşı karşıya gelir.