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Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams veda etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Game of Thrones’ta Arya Stark karakterine hayat veren Maisie Williams, çekimlerin bittiğini sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams veda etti

Dünyada izlenme rekorları kıran ve 8. sezonun prodüksiyonunun devam ettiği ‘Game of Thrones' televizyon dizisinde çekimleri tamamlanan en son isim Maisie Williams oldu.

Dizide, hayranların favori karakterlerinden Arya Stark'a hayat veren genç aktris Instagram hesabından yayınladığı paylaşım ile diziye veda etti.

Instagram hesabı üzerinden üzerinde kan lekeleri olan ayakkabıların fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Elveda Belfast. Elveda Arya. Elveda Game of Thrones. Çok keyif aldım. İşte maceranın yol açtığı durum."

eaeae

Paylaşımda ayrıca, "ayakta kalan son kadın" etiketi kullanıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Game of Thrones'un bir diğer yıldız ismi Emilia Clarke da çekimlerini tamamladığını duygusal bir paylaşımla duyurmuştu.

Game of Thrones’un sekizinci ve son sezon bölümleri 2019’da yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones arya stark Maisie Williams

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