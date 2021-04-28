MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer anne oldu

Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer anne oldu

28.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle tanınan Natalie Dormer, bir kız bebek annesi oldu. Dormer, annelik deneyimini anlatırken, uykusuz kaldığı için zorlandığını söyleyerek, "Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim" dedi.

Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer anne oldu

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle ünlenen Natalie Dormer, anne oldu.

avalon-0563529102

Uzun zamandır David Oakes ile birlikte olan 39 yaşındaki İngiliz oyuncunun bir kız bebeği oldu.

avalon-0515269915

"COVID BEBEĞİ"

Dormer, haberi Esther Rantzen‘in That’s After Life adlı podcast yayınında verdi. “Salgın döneminde hamile olmak ve çocuk doğurmak yapılabilecek en mükemmel şey” diyen Dormer, “Biraz klişe olacak ama, kızım 30 yıl sonra muhtemelen bir barda oturacak ve ‘Evet ben bir Covid bebeğiyim’ diyecek” ifadesini kullandı.

avalon-0515440052

"SAATLERCE SÜREN ÇEKİMLERDEN ŞİKAYET ETMEYECEĞİM"

Kızının üç aylık olduğunu söyleyen Dormer, annelik deneyimini anlatırken, “Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim, çünkü uykusuzluk başka bir şey. "İnsanlar, 'Hayata bakış açınız değişecek ve tüm değer sisteminiz değişecek' diyorlar ve siz gözlerinizi devirip 'Evet, evet' diyorsunuz ama sonra bu gerçek oluyor” diye konuştu.

avalon-0534578405

"HORMONLAR DEVREYE GİRİYOR"

Dormer ayrıca, “Ben kesinlikle aşığım, bu büyük bir keyif. Uyku benim için her zaman çok önemli olmuştur, anneliğin tek dezavantajı bu, ama biliyorsunuz ki doğa çok zeki, hormonlar devreye giriyor” diye ekledi.

avalon-0563496323

Dormer, son olarak Penny Dreadful dizisinin ikinci sezonunda rol aldı ancak yayın iptal edildi.

avalon-0563896349

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Şarkıcı Gökçe Kılınçer ve eski yapım şirketi davalık olduŞarkıcı Gökçe Kılınçer ve eski yapım şirketi davalık oldu
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
pandemi Game Of Thrones dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.