Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer anne oldu

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle ünlenen Natalie Dormer, anne oldu.

Uzun zamandır David Oakes ile birlikte olan 39 yaşındaki İngiliz oyuncunun bir kız bebeği oldu.

"COVID BEBEĞİ"

Dormer, haberi Esther Rantzen‘in That’s After Life adlı podcast yayınında verdi. “Salgın döneminde hamile olmak ve çocuk doğurmak yapılabilecek en mükemmel şey” diyen Dormer, “Biraz klişe olacak ama, kızım 30 yıl sonra muhtemelen bir barda oturacak ve ‘Evet ben bir Covid bebeğiyim’ diyecek” ifadesini kullandı.

"SAATLERCE SÜREN ÇEKİMLERDEN ŞİKAYET ETMEYECEĞİM"

Kızının üç aylık olduğunu söyleyen Dormer, annelik deneyimini anlatırken, “Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim, çünkü uykusuzluk başka bir şey. "İnsanlar, 'Hayata bakış açınız değişecek ve tüm değer sisteminiz değişecek' diyorlar ve siz gözlerinizi devirip 'Evet, evet' diyorsunuz ama sonra bu gerçek oluyor” diye konuştu.

"HORMONLAR DEVREYE GİRİYOR"

Dormer ayrıca, “Ben kesinlikle aşığım, bu büyük bir keyif. Uyku benim için her zaman çok önemli olmuştur, anneliğin tek dezavantajı bu, ama biliyorsunuz ki doğa çok zeki, hormonlar devreye giriyor” diye ekledi.