Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 05.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

Huawei’nin popüler orta seviye cihazı Huawei Mate 20 Lite, alışılmış “Lite sürümler genelde pek performanslı olmaz” algısını yıkmayı başaran modellerden. 12nm olarak üretilen Kirin 710 çipsetine sahip olan telefon, bu sayede daha fazla performans sunarken daha az güç tüketebiliyor. Huawei’nin iddiasına göre bu çipset, 659 çipsetine kıyasla tek çekirdekte %75’e, çift çekirdekte de %68’e kadar daha fazla performans sunabiliyor.

Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Şimdi bir düşünelim, daha yüksek performans ve daha az enerji tüketimi var. Bu iki unsuru göz önüne alınca, Mate 20 Lite’ın mobil oyunlar için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşünceyi destekleyen diğer faktörler ise, 6.3 inch değerde devasa ekranı ve Mali-G51 MP4 GPU’su. Game Suite

Mate 20 Lite’ın “oyunlar” tarafında dikkat çekici taraflarından biri de “Game Suite” isimli uygulaması. Peki “Nedir bu Game Suite?” diye soracak olursanız, oyunlardan yüksek performans almanızı sağlayan ve siz oyun oynarken diğer etkenler tarafından rahatsız edilmenizi engelleyen bir sistem. “Oyun modunu” aktifleştirdiğinizde, cihazın tüm gücü “oyunlar için” yeniden optimize ediliyor ve oyunlar “önceliklendiriliyor.” Şimdi konuyu biraz daha açalım.

Öncelikle, telefonunuzda güç tasarruf modunun kapalı olduğundan emin olmalısınız. Zira tüm gücü kullanmalıyız. Ardından, Game Suite uygulamasını açarak oyunlarınızı buraya ekleyebilir ve yine alt kısımda yer alan “Oyun Modu” seçeneğini aktifleştirerek performanslı oyun deneyimlerine adım atabilirsiniz.

Bu arada, “rahatsız edilmek istemiyorsanız” bunun için de seçenekleriniz var. Örneğin, siz oyun oynuyorken bildirimler gelmiyor, böylece oyun keyfiniz bölünmüyor. Eğer alarm vakti gelmişse ya da birileri sizi arıyorsa da zil sesi ve titreşim özelliği devreye girmiyor, fakat haberdar olmanız için ekranda ibareler beliriyor.

Yaptığımız testlerde, öncelikle son dönemin en popüler oyunlarından PUBG’yi denedik. Otomatik olarak görsel kaliteyi “orta seviyede” ayarlayan cihaz, oyunu akıcı şekilde oynamanıza imkân sunuyor. Nadir de olsa FPS düşmeleri de yaşanıyor, ki bunları oyunun kendisine bağlıyoruz, zira üst seviye cihazlarda dahi bu oyunda optimizasyon sorunları olabiliyor.

PUBG’nin ardından Super Mario Run, Nova ve Asphalt 9 gibi oyunları da denedik ve hepsinde de kaliteli görseller ve akıcı oyun deneyimleri elde ettik. Tabii Game Suite sayesinde fark edilir düzeyde performans artışı elde ediyoruz, ama aynı zamanda pil seviyesi de normale kıyasla daha hızlı düşüyor, aklınızda olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Game Suite huawei Teknoloji

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