Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Şimdi bir düşünelim, daha yüksek performans ve daha az enerji tüketimi var. Bu iki unsuru göz önüne alınca, Mate 20 Lite’ın mobil oyunlar için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşünceyi destekleyen diğer faktörler ise, 6.3 inch değerde devasa ekranı ve Mali-G51 MP4 GPU’su. Game Suite

Mate 20 Lite’ın “oyunlar” tarafında dikkat çekici taraflarından biri de “Game Suite” isimli uygulaması. Peki “Nedir bu Game Suite?” diye soracak olursanız, oyunlardan yüksek performans almanızı sağlayan ve siz oyun oynarken diğer etkenler tarafından rahatsız edilmenizi engelleyen bir sistem. “Oyun modunu” aktifleştirdiğinizde, cihazın tüm gücü “oyunlar için” yeniden optimize ediliyor ve oyunlar “önceliklendiriliyor.” Şimdi konuyu biraz daha açalım.

Öncelikle, telefonunuzda güç tasarruf modunun kapalı olduğundan emin olmalısınız. Zira tüm gücü kullanmalıyız. Ardından, Game Suite uygulamasını açarak oyunlarınızı buraya ekleyebilir ve yine alt kısımda yer alan “Oyun Modu” seçeneğini aktifleştirerek performanslı oyun deneyimlerine adım atabilirsiniz.