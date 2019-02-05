Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Şimdi bir düşünelim, daha yüksek performans ve daha az enerji tüketimi var. Bu iki unsuru göz önüne alınca, Mate 20 Lite’ın mobil oyunlar için ideal bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşünceyi destekleyen diğer faktörler ise, 6.3 inch değerde devasa ekranı ve Mali-G51 MP4 GPU’su. Game Suite
Mate 20 Lite’ın “oyunlar” tarafında dikkat çekici taraflarından biri de “Game Suite” isimli uygulaması. Peki “Nedir bu Game Suite?” diye soracak olursanız, oyunlardan yüksek performans almanızı sağlayan ve siz oyun oynarken diğer etkenler tarafından rahatsız edilmenizi engelleyen bir sistem. “Oyun modunu” aktifleştirdiğinizde, cihazın tüm gücü “oyunlar için” yeniden optimize ediliyor ve oyunlar “önceliklendiriliyor.” Şimdi konuyu biraz daha açalım.
Öncelikle, telefonunuzda güç tasarruf modunun kapalı olduğundan emin olmalısınız. Zira tüm gücü kullanmalıyız. Ardından, Game Suite uygulamasını açarak oyunlarınızı buraya ekleyebilir ve yine alt kısımda yer alan “Oyun Modu” seçeneğini aktifleştirerek performanslı oyun deneyimlerine adım atabilirsiniz.
Bu arada, “rahatsız edilmek istemiyorsanız” bunun için de seçenekleriniz var. Örneğin, siz oyun oynuyorken bildirimler gelmiyor, böylece oyun keyfiniz bölünmüyor. Eğer alarm vakti gelmişse ya da birileri sizi arıyorsa da zil sesi ve titreşim özelliği devreye girmiyor, fakat haberdar olmanız için ekranda ibareler beliriyor.
Yaptığımız testlerde, öncelikle son dönemin en popüler oyunlarından PUBG’yi denedik. Otomatik olarak görsel kaliteyi “orta seviyede” ayarlayan cihaz, oyunu akıcı şekilde oynamanıza imkân sunuyor. Nadir de olsa FPS düşmeleri de yaşanıyor, ki bunları oyunun kendisine bağlıyoruz, zira üst seviye cihazlarda dahi bu oyunda optimizasyon sorunları olabiliyor.
PUBG’nin ardından Super Mario Run, Nova ve Asphalt 9 gibi oyunları da denedik ve hepsinde de kaliteli görseller ve akıcı oyun deneyimleri elde ettik. Tabii Game Suite sayesinde fark edilir düzeyde performans artışı elde ediyoruz, ama aynı zamanda pil seviyesi de normale kıyasla daha hızlı düşüyor, aklınızda olsun.
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