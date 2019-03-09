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Gamze Özçelik, Arakanlı mültecilerin kampını ziyaret etti

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YAŞAM  | 09.03.2019 03:00 | Son Güncelleme

Kurucu oluğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik, bu defa Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin kampını ziyaret etti.

Gamze Özçelik, Arakanlı mültecilerin kampını ziyaret etti

Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran Gamze Özçelik, Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi kapsamında Afrika'da çok sayıda su kuyusunun açılmasını sağlamıştı.

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Oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik, son olarak Bangladeş'te Arankanlı mültecilerin yaşadığı kampı ziyaret etti.

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Sosyal medya hesabından o anların fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, "Hikayelerimiz farklı olsa da, hayallerimiz ve umutlarımız hep rengarenk bizim." notunu ekledi.

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Gamze Özçelik'in paylaşımları kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
gamze özçelik arakanlı mülteciler

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