Gamze Özçelik, Arakanlı mültecilerin kampını ziyaret etti

Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran Gamze Özçelik, Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi kapsamında Afrika'da çok sayıda su kuyusunun açılmasını sağlamıştı.
Oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik, son olarak Bangladeş'te Arankanlı mültecilerin yaşadığı kampı ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından o anların fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, "Hikayelerimiz farklı olsa da, hayallerimiz ve umutlarımız hep rengarenk bizim." notunu ekledi.
Gamze Özçelik'in paylaşımları kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Külliye'ye ünlü akını
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum