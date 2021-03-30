Gamze Özçelik: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiç bir açıklamam olmamıştır

Eski oyuncu Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulara 'Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir' şeklinde yanıt verdiği iddia edilmişti. Özçelik, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Gamze Özçelik konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Özçelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiç bir mecrada, hiç bir açıklamam olmamıştır. Yazılanlar bir FAN sayfasına aittir. Benmişim gibi sayfa açan, yazılar yazan ve yalan haber yapan mecralara karşı üzülerek yasal hakkımı kullanacağım. Herkesi daha hassas olmaya davet ediyorum. Tek Twitter hesabım budur. Adıma açılmış hesaplar ve söylenen sözler tarafıma ait değildir. Yeri geldiğinde adli mercilere başvuracağımın bilinmesini rica ediyorum. Hayırlı geceler"



