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Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yardımına koştu

22.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle Tanzanya’da bir dizi yardımlarda bulunan Gamze Özçelik, çocuklarla olan eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yardımına koştu

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’ya gitti.
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“Yetim Yardımları 2021” kampanyası kapsamında gittiği bölgedeki ailelere yardımları ulaştıran Özçelik, çocuklarla da keyiflice vakit geçirdi.

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Yemek dağıtan Gamze Özçelik, sonrasında sık sık kendisine sarılan miniklerle oynadı.

“İŞTE BİZİM LOVE STORY”

Dernek tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim eden Özçelik, bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

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Paylaşımına “İşte bizim Love Story (Aşk hikayesi)” notunu düşen Özçelik’in gönderisi, binlerce beğeni aldı.

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Gamze Özçelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkemizde tanzanyalı kötü olan daha çok insan vardır.suriyeliler bile aç.Neden bu kadar uzak yelere gitmenin anlamı nedir.Dinimizde önce akraba ; komşu ; yardım edilmesi gerekiyor.

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