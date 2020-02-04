Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik, Göztepe'deki evini satarak bu parayla Afrika'da su kuyuları açtırdığı ve her kuyuya bir şehidin adını verdiği iddiası sosyal medyayı salladı.

Eski manken Gamze Özçelik'in, evini 400 bin TL'ye sattığı iddia edildi. İddiaya göre, Özçelik Afrika'ya onlarca suyusu açtırıp, her birine bir şehidimizin adını verdi.

İDDİALARI YALANLADI

Gamze Özçelik, bazı haber sitelerinin gündeme getirdiği bu iddiayı yalanladı. 2. Sayfa programında açıklama yapan Özçelik, "Daha önce de benzer haberler çıkmıştı doğru değil" dedi.

