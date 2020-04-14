Gamze Özçelik yasaklatmıştı! Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım

Son dönemde yaptığı yardımlarla ve değişen hayat tarzıyla çok konuşulan Gamze Özçelik, yakın çevresini şaşırtan bir karar aldı ve babasının oğlunu görmesini engelledi. Bu gelişme sonrası Uğur Pektaş'tan oğlu Murathan ile ilk paylaşım geldi.

Oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş altına şu notu düştü: "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..."

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş’ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Bu süreçte Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.

Uğur Pektaş, 'Survivor 2020' yarışması sonrası İstanbul'a dönüşünde kötü bir sürprizle karşılaştı.

Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik’in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.

