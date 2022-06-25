47 yaşındaki senarist Gamze Özer'in kim olduğu, kaç yaşında ve neden öldüğü binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başladı. Türkiye'de ses getirmiş olan 'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Kınalı Kar' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer, sabah saatlerinde ölü bulundu. Peki, Gamze Özer kimdir? Senarist Gamze Özer kaç yaşında ve neden öldü?

GAMZE ÖZER KİMDİR?

Gamze Özer, 1975 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Türkiye'de pekçok kişi tarafından severek izlenen 'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Kınalı Kar' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senartistliğini yapan isimdir.

GAMZE ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

47 yaşında hayata gözlerini yuman senarist Gamze Özer'in ölüm haberini ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan duyurdu.

Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımda, ''İnanamıyorum! Ahhhh Gamze…. Her ölüm erken ama, senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin … #gamzeözer'' sözleriyle acı haberi ünlü senaristin sevenlerine duyurdu.

Gamze Özer'in ölüm nedeniyle ilgili de açıklama yapan ünlü yapımcı, "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." sözlerinde bulundu.

