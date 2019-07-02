SPOR

Gana ve Kamerun bir üst turda

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.07.2019 21:41 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana, Gine-Bissau'yu 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Gana'nın yanı sıra aynı grupta yer alan Kamerun da Benin ile 0-0 berabere kalmasına rağmen üst tura çıkan diğer takım oldu.

Gana ve Kamerun bir üst turda

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda yer alan Gana, Süveyş Stadyumu'nda oynanan maçta Gine Bissau'yu 46. dakikada Jordan Ayew ve 72. dakikada Thomas Partey'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek puanını 5 yaptı ve bir üst tura çıktı.

Aynı grupta yer alan takımlardan Kamerun ve Benin ise İsmailiye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Golsüz beraber biten mücadele sonunda Kamerun, Gana ile aynı puanda Son 16 Turu'na yüksel diğer ekip oldu. (İHA)

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Slimani Cezayir'i sırtladıSlimani Cezayir'i sırtladı
Fas lider olarak turladıFas lider olarak turladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afrika kupası 2019 Gana Kamerun

En Çok Okunan Haberler

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Brezilya'dan farklı galibiyet

Brezilya'dan farklı galibiyet

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Şili çeyrek finali garantiledi

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.