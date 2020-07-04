GAP tarımın yanında sanayiyi de geliştirdi

MEHMET FATİH ASLAN - Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında hayata geçirilen eylem planlarıyla bölgede tarımla birlikte sanayiye de destek sağlanarak, 8 olan organize sanayi bölgesi sayısı 18'e yükseldi ve istihdama büyük katkı sağlandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAPBKİ) Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın dünyanın önde gelen bölgesel kalkınma projelerinden biri olduğunu söyledi.

GAP'ın başta toprak ve su kaynaklarını geliştirmeyi hedefleyen bir proje olarak yürütülmeye başlandığını belirten Açıkgöz, "Tabii bu proje zamanla birlikte tüm sektörler de etkileneceğinden sanayi, kentsel-kırsal altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, turizm gibi tüm sektörleri karşılayan bir proje haline dönüştü." dedi.

Bölgenin sulamaya açılmasıyla birlikte her alanda bir değişim ve dönüşüm yaşandığını aktaran Açıkgöz, sanayinin de bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Suluma ile birlikte özellikle sanayinin ham maddeleri arasında yer alan ürünlerin üretiminde büyük artış yaşandığını kaydeden Açıkgöz, sözlerini şöyle sürdürdü: