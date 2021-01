GAPSHOES uluslararası ayakkabı fuarı açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle düzenlenen 31. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve pandemiye karşı tüm tedbirlerin alınarak gerçekleştirildiği fuarın açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekilleri Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile sanayiciler, işadamları ve diğer davetliler katıldı.

"El le vererek kentimiz ve ülkemiz için çalışıyor üretiyoruz”

Gaziantep’in üretim gücüne dikkati çeken Vali Gül, “Kent içinde ve diğer toplam 8 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile üretime ve ihracata devam ediyoruz. Belediyelerimiz, odalarımız ve diğer kurumlarımızla el le vererek kentimiz ve ülkemiz için çalışıyor üretiyoruz. 2023 yılına kadar mevcut OSB’lere eklenecek 5 OSB ile toplamda 13 OSB ile üretimi sürdüreceğiz. Bunlar kağıt üzerinde olan OSB’ler değildir. Şahinbey OSB’ye talep topladık ve 13 kat fazla talep oldu. Bu şehrin gücünü ve potansiyelini gösteriyor. Gaziantep’in girişimcilerini, müteşebbislerini gösteriyor. Fuarımızın sektöre, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

“Sorun üretmeden çare üreterek yolumuza devam ediyoruz”

Gaziantep’in ne isteyeceğini iyi bilen bir şehir olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk kentimize geldiğinde bu şehrin ne kadar özel, çalışkan ve cesaretli bir şehir olduğunu söylüyor. İşte bu çalışkanlık ve bu cesaret bizi bugünlere getirdi. Sorun üretmeden çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz. Bu başarılar akşamdan sabaha olmadı. Çok zorlu şartlarda çalışmalar yaparak bugünlere gelindi. İşte bugün 250 firmanın katıldığı fuarımızı açıyoruz. Kent olarak her türlü zorlu koşulda çalışan bir Gaziantep ruhu var. İçinde bulunduğumuz süreç bize dijitalleşmenin önemini gösterdi. Kendimizi yenilememiz lazım. Kendimizi hızla yenileyerek dijitalleşmeye önem vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fuarımız hayırlı olsun” dedi.

“Hedeflere, vizyona ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

2001 yılında 1200 metrekare ile başlanan GAPSHOES Fuarı’nın bugünkü geldiği boyutunun gurur verici olduğunun altını çizen Milletvekili Nejat Koçer, “Kent olarak o zaman koyduğumuz hedeflere, vizyona bugün ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep’i geleceğe taşıyacak sektör olarak belirlediğimiz ayakkabı sektörümüzü fuarcılıkla tanıştırmak için yola çıkmıştık. 20 yıl sonra belirlediğimiz hedefler doğrultusunda fuarımızın bugün 31’ncisini açıyoruz. Gaziantep bugün fuarcılıkta ilk 5 içinde. Bunların hepsi belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşiyor. Bu başarıda emeği geçen Gaziantep Sanayi Odamıza, Akort Fuarcılığa ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ayakkabı sektörü desteklenmeye değer ve bizi geleceğe taşıyacak önemli bir sektörümüz” diyen Koçer, “Ayakkabı sektöründe önemli bir yere gelmiş durumundayız. Bu sektörümüzde markalaşma ve inovasyon çalışmaları yaparak sektörü daha da ileriye taşıyacağız. Bu noktada GSO’nun Ayakkabı OSB Projesi’ni çok önemli buluyorum ve destek konusunda her zaman yanlarındayız. Fuarımızın kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Her cephede örnek bir mücadele veriyoruz”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88. yıldönümünü kutlayarak, “Salgın dolayısıyla verdiğimiz aranın ardından düzenlenen ilk fuar olması ve bugünün Büyük Önder Atatürk’ün Gaziantep’e teşriflerinin 88. yıldönümüne denk gelmesinden dolayı ayrıca mutluluk duyuyor, başta Büyük Önder olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı. Pandeminin neden olduğu olumsuzluklara rağmen üretime devam etiklerini belirten Adnan Ünverdi, “Bugün de aynı ruh ve heyecanla çalışıyor, üretiyor ve ülkemiz için sağlıktan ekonomiye her cephede örnek bir mücadele veriyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak salgına karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Pandemiye ve tüm zorluklara rağmen sanayide ve ihracattaki başarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Gaziantep sanayi ve ihracattaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Başarıda en başta sanayicilerimizin girişimciliği, azmi ve kararlığı var. Kent olarak 2020 yılında zorlu koşularına rağmen 7 milyar 935 milyon 814 bin dolarlık ihracat ulaşarak yeni bir rekora imza attık” dedi.

“Gaziantep ayakkabı ve terlik üretiminde ilk sırada”

Yıllık bazda en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sırada yer alan Gaziantep’in ihracatını en fazla artıran il olduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Ayakkabı sektörü de bu rakamlara ulaşılmasında önemli bir paya sahip ve gelişen sektörlerimiz arasında yer alıyor. Gaziantep ülkemizde ayakkabı ve terlik üretiminde ilk sırada gelmekte olup, Türkiye’nin ayakkabı ve terlik üretiminin yüzde 60’ı Gaziantep’ten karşılanıyor. Ulusal ve uluslararası markalara ayakkabı üretimi yapan Gaziantepli ayakkabıcılarımız, ülkemiz ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20’lik kısmını tek başına gerçekleştiriyor” dedi.

Ünverdi, ayakkabı ihracatıyla ilgili ise 2020 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam ayakkabı ihracatının 135 milyon 701 bin dolar olduğunu belirtti.

Üretimde markalaşmanın önemine değinen Başkan Ünverdi, “Böylesine güçlü olduğumuz bir sektörde markalaşmak ve markalar çıkarmak en önemli önceliğimiz haline gelmiştir. Markalaşabilirsek üretimlerimizi katma değerli hale getirebiliriz. Bu doğrultuda ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak ve daha iyi koşullarda, katma değeri yüksek üretimler yapılmasını sağlayacak Ayakkabı İhtisas OSB’nin kuruluş çalışmalarına devam ediyoruz. Yer seçimi konusunda sunduğumuz raporlar ve yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde, Ayakkabı İhtisas OSB’nin kurulması için 1 milyon 650 bin metrekarelik mera arazisinin ön onayını Tarım Bakanlığı’ndan aldık. Bu süreci de sektörümüzde faaliyet gösteren üreticilerimizle birlikte omuz omuza vererek gerçekleştirecek ve inşallah sektörümüzü hak ettiği şartlarda üretim yapabileceği bir sanayi bölgesine kavuşturacağız. Fuarda Türkiye ve yurt dışından Suriye, Irak ve İran başta olmak üzere 250 firma 750 marka ile ürünlerini sergileyecek. Sektöründe Türkiye’nin en önemli fuarı olan GAPSHOES’un düzenlenmesine katkıda bulunan Akort Fuarcılık’a, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, sektörümüze, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın sağlık başta olmak üzere, zorlukların geride kaldığı bir yıl olması temennisi ile hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce de pandemi sürecinde yapılan fuarın önümüzdeki süreçte daha güzel çalışmaların başlangıcı olmasını temenni ederek, 2021 yılında sektör olarak daha güzel kazançlar elde edecekleri, yeni hedeflere, yeni ufuklara doğru yol alacakları bir yıl olmasını diledi.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan ise fuarı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını, sektör olarak zor durumda olduklarını belirterek, “Bu zor durumdan kurtulmak için çok fedakarlık yaptık. Yaptığımız fedakarlıkların meyvesini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Esnafların borçları ertelendi. Gelinen süreçte mutluyuz. Esnaflarımızın yüzü gülüyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek firma temsilcilerine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.