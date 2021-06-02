Garanti BBVA CepPOS’ta artık işlem limiti yok

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Android cep telefonlarını temassız POS cihazına çeviren CepPOS ürününe, temassız ödeme limiti üzerindeki alışverişler için şifreli işlem özelliği ekledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Visa’nın "Tap to Phone" teknolojisiyle hayata geçen ek özellik sayesinde, KOBİ ve mikro ölçekteki iş yerleri bundan böyle CepPOS uygulamasıyla akıllı cep telefonlarından hızlı ve güvenli bir şekilde, şifreli işlemlerle limit sınırı olmaksızın ödeme alabilecek.

CepPOS uygulamasının yüklü olduğu cep telefonunda girilen satış tutarı temassız işlem limiti olan 350 TL'nin üzerinde olduğunda, diğer temassız POS cihazlarında olduğu gibi kart okutulma işleminden sonra telefona kart şifresi girişi yapılarak işlem tamamlanabilecek.

Basit usulle çalışan esnaf üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran CepPOS uygulamasının kullanılabilmesi için iş yerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunarak Garanti BBVA internet şifresiyle üye girişi yapılması yeterli oluyor. Erişimi ve kullanımı kolay ve güvenli olan CepPOS uygulaması, kurulum beklemeksizin telefona indirildiği an kullanılabiliyor.