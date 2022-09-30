Garanti BBVA Emeklilik’in katılımcı sayısı 2 milyon 400 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Emeklilik, yaklaşık 2,4 milyon katılımcısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nin oyuncularından biri olarak hizmet veriyor.

Garanti BBVA açıklamasına göre, bireysel emeklilik, hayat ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet gösteren Garanti BBVA Emeklilik, sektöründe 30. yılını kutluyor.

Son bir yılda 18 yaş altı çocukların da BES’e katılmasının önünü açan düzenleme sayesinde sistemde yer alan her 5 çocuktan 1’i Garanti BBVA Emeklilik ile sürece dahil oldu. Garanti BBVA Emeklilik Ailesi 30 yılda 11 milyonu aşkın müşterisine de hayat sigortası yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, sektöründe 30 yıldır hizmet veren bir kurum olarak milyonlarca müşteriye birlikte kocaman bir aile olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Göçer, "BES ile müşterilerimizin güvenle birikim yapmasına, hayat sigortası ve yeni ürünümüz sağlık sigortasıyla kendilerini ve sevdiklerini güvence altına almalarına katkı sağlıyoruz. Neredeyse 20 yıla yakın süredir biriken 300 milyar TL’nin üzerindeki fon, BES sayesinde finansal sistemin içinde yer alıyor. BES’te her yıl hızla artan fon büyüklüğünün finansal sisteme uzun vadede daha önemli etkisi olacak." açıklamasını yaptı.

BES'in birçok amaç için kullanılabilen, rüştünü ispat etmiş, güvenilir bir sistem olduğunu kaydeden Göçer, "BES’teki birikiminizi ister çocuğunuza gelecek güvencesi olarak kullanın; düğününü yapın ya da üniversitesi için kullanın isterseniz ev almak, araba almak için kullanın. Her yıl gelişerek, kendini yenileyen bireysel emeklilik sistemi tüm aile fertlerinin geleceği için birikim imkânı tanıyor. 18 yaş altı katılımcıların sisteme dahil olabilmesi, yüzde 30 devlet katkısı, BES’in hediye edilmesi uygulaması gibi birçok yenilik hayata geçti." ifadelerini kullandı.

Göçer, kısmi çekiş ve temlik haklarının sisteme dahil edilmesi gibi sistemi daha da avantajlı hale getirecek yeniliklerinde de yolda olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle henüz BES yaptırmamış herkesi sisteme dahil olmaya ve geleceği için şimdiden harekete geçmeye davet ediyoruz. 30 yıldır müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız, teknolojik altyapımız, yaratıcı ve yetkin insan kaynağımız ile birçok başarılı işe imza attık. Geçtiğimiz hafta da başarılarımızı kutlamak, 'BİZ' olma bilincini ve ruhunu bir kez daha birlikte yaşamak adına Beykoz Kundura Fabrikası’nda çalışanlarımızla bir araya geldik.

Geçen her bir senenin, verilen emeğin, müşterilerimizin, ailemizin gelecek güvencesine attığı adımı taçlandırmak için çok anlamı olduğuna inanıyor, bu yolculukta yanımızda olan iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."

